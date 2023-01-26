Tesla получила рекордную прибыль в четвертом квартале 2022 года

Американская компания - производитель электроавтомобилей Tesla получила рекордную прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Квартальная выручка корпорации выросла на 37%, до $24,3 млрд, - это самый высокий показатель в истории Tesla. По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании увеличилась в два раза и составила $12,6 млрд, выручка выросла на 51%, до $81,5 млрд.

"У нас есть потенциал, чтобы произвести 2 млн машин в этом [2023] году <...>, я думаю, что спроса на такой объем будет достаточно", - сказал владелец компании Илон Маск, чьи слова приводит телеканал CNBC.

Ранее портал Electrek информировал, что Tesla приостановила набор новых сотрудников и планирует сокращение персонала в 1-м квартале 2023 года. Эти сообщения появились на фоне новостей о финансовых потерях Маска. По озвученным агентством Блумберг данным, текущее состояние гендиректора Tesla составляет около $147,7 млрд, что является самым низким значением за два последних года.