Байден: Объемы предложения нефти на мировом рынке позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировом рынке по-прежнему позволяют безболезненно сокращать ее закупки у Ирана другими странами. Об этом говорится в меморандуме, подписанном в понедельник президентом США Джо Байденом и распространенном пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, американский лидер на основании предоставленной ему информации пришел к выводу, что "имеется существенное предложение нефти и нефтепродуктов из стран, иных, нежели Иран", позволяющее обеспечить "существенное сокращение" объемов закупок топлива у Тегерана "иностранными финансовыми институтами или через таковые". Как уточняется, Байден пришел к этому выводу после "тщательного рассмотрения" представленных ему сведений о ситуации на нефтяных рынках, в частности, соответствующих данных за декабрь 2022 года.

Байден заверил, что "продолжит тщательно следить за этой ситуацией". Меморандум направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Регулярного рассмотрения президентом вопроса о том, следует ли Соединенным Штатам и дальше добиваться полного отказа других стран от покупки иранской нефти или можно сделать исключение ввиду положения на мировом энергетическом рынке, требует санкционный режим Вашингтона. Предыдущее американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом проводило политику, направленную на то, чтобы попытаться свести к нулю экспорт Ираном нефти и, соответственно, получение Тегераном за счет этого доходов в твердой валюте. США пытаются придать таким санкциям экстерриториальный характер.