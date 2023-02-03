FT: Блинкен во время визита в Китай встретится с Си Цзиньпином

Государственный секретарь США Этони Блинкен в ходе своего визита в Китай намерен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Как подчеркивает газета, Блинкен станет первым госсекретарем США, который встретится с председателем КНР за последние пять лет.

Государственный департамент отказался прокомментировать данные сообщения, отмечает издание. Посольство КНР в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Как передает Financial Times, Блинкен также проведет встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Блинкен во время предстоящего визита в Китай намерен обсудить с руководством КНР вопросы, касающиеся возобновления работы ряда двусторонних механизмов, а также ситуацию вокруг Украины. По его словам, во время поездки "большое внимание" будет уделяться "итогам встречи" президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали в ноябре 2022 года.

Ранее газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля. Позднее Госдеп подтвердил, что поездка Блинкена в КНР запланирована на февраль.