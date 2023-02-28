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Белый дом дал правительственным учреждениям месяц на удаление TikTok с устройств

США Материалы 28 февраля 2023 03:53 (UTC +04:00)
Белый дом дал правительственным учреждениям месяц на удаление TikTok с устройств

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Белый дом в понедельник дал правительственным учреждениям США 30 дней на то, чтобы удостовериться, что на рабочих устройствах и в системах не установлено приложение китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на служебную записку, разосланную ведомствам главой административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этой записке, правительственные учреждения должны будут скорректировать контракты на информационные технологии так, чтобы гарантировать поставщикам сохранность данных в США, исключив использование TikTok на своих устройствах. Отмечается, что новые правила затронут лишь рабочее оборудование, в то время как установка TikTok на личные устройства сотрудников ведомств по-прежнему разрешена.

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