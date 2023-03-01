Tesla начнет продажи своих электромобилей в Малайзии на фоне растущего спроса на такие авто в Юго-Восточной Азии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, владелец Tesla Илон Маск откроет в стране офис и сервисные центры. Власти Малайзии поставили цель к 2030 году увеличить долю электромобилей в стране до 15%, или почти 6 тыс. единиц, пишет Bloomberg.

По его данным, в прошлом году объем продаж электромобилей в странах Юго-Восточной Азии вырос на 35 тыс. единиц и составил более 51 тыс. авто. Ожидается, что в 2023 году объем продаж превысит 70 тыс. единиц.

В прошлом году бывший премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб предложил Tesla открыть сборочный завод в стране. Он также призвал американские компании инвестировать в сферы цифровой экономики и зеленых технологий.