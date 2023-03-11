Власти США поддержали "один из самых дорогих" проектов по бурению скважин на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена поддержала проект, подразумевающий бурение новых нефтяных скважин на Аляске. Речь идет о соответствующем разрешении для американской энергетической корпорации ConocoPhillips по разработке сырьевых месторождений на северо-западных территориях региона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость проекта оценивается в $8 млрд. По этому показателю разработка месторождений на Аляске станет одним из наиболее дорогостоящих сырьевых проектов США в данной сфере, поясняется в обзоре.

"Корпорации ConocoPhillips разрешат бурить в трех местах на месторождении Уиллоу. Такое решение позволит добывать около 600 млн баррелей нефти <....> В результате бурения скважин будет добываться до 180 тыс. баррелей в сутки или 1,6% от всей текущей добычи в США", — говорится в материале.

При этом данная разработка может ухудшить экологическую обстановку на Аляске. Дело в том, что бурение нефтяных скважин на северо-западных территориях региона приведет к выбросам углекислого газа объемами около 280 млн тонн. Этот фактор вызвал критику со стороны американских активистов в области изменения климатических условий, уточняется в статье.

"Бурение нефтяных скважин противоречит политике перехода к так называемой чистой энергетике нынешнего президента США. Этот проект также вызвал широкую критику со стороны активистов-экологов, настаивающих на том, что бурение на Аляске станет климатической катастрофой", — заключается в заметке.