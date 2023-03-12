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Корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

США Материалы 12 марта 2023 09:32 (UTC +04:00)
Корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида. Трансляция велась на сайте NASA, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Первый этап реабилитации после полета Кикиной пройдет в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне.

Ранее сообщалось, что NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией.

Crew Dragon стартовал к МКС с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) 5 октября, а на следующий день он состыковался с орбитальной станцией.

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