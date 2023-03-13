Байден намерен ограничить бурение скважин на Аляске и в Северном Ледовитом океане

Президент США Джо Байден намерен ввести ограничение на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном Ледовитом океане и на Аляске. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, ограничение на бурение будет распространяться на 1,2 млн га Северного Ледовитого океана. При этом будет запрещен поиск месторождений в остальной части океана, являющейся территориальными водами США. Кроме того, Байден запретит разработку месторождений в штате Аляска на территории площадью 5,3 млн га, пишет AP.

Агентство подчеркивает, что объявление может последовать вечером 12 марта по местному времени (утро 13 марта мск). При этом газета The New York Times отмечает, что об ограничении будет объявлено 13 марта по местному времени.