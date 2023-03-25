Обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину в США

Гражданин Гаити и Чили Родольф Жаар признал в Соединенных Штатах вину в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, которое было совершено в июле 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Associated Press.

Отмечается, что Жаар признал вину в суде Майами в связи с тем, что он оказывал материальную поддержку и вступал в сговор в ходе похищения и убийства гаитянского лидера.

По информации агентства, он также предоставил оружие, еду и жилье входящим в преступную группировку гражданам Колумбии.

При этом обвиняемый согласился пойти на сделку со следствием, предоставив данные, которые помогут властям привлечь к ответственности еще десять обвиняемых, находящихся под стражей в США.

Как пишет АP, Жаару вынесут приговор 2 июня и ему грозит тюремное заключение на срок вплоть до пожизненного.