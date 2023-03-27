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Администрация Байдена "глубоко обеспокоена" увольнением министра обороны в Израиле

США Материалы 27 марта 2023 02:19 (UTC +04:00)
Администрация Байдена "глубоко обеспокоена" увольнением министра обороны в Израиле

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БАКУ /Trend/ - Администрация президента США Джо Байдена "глубоко обеспокоена" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил своего министра обороны в воскресенье.

Как передает Trend со ссылкой на портал Axios, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Отметим, что в воскресенье вечером Нетаньяху объявил о решении отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта, высказавшегося за приостановку спорной судебной реформы.

После отставки главы минобороны в Израиле начались массовые протесты.

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