США ввели экспортные ограничения против 11 структур

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 11 структур. Об этом говорится в извещении, размещенном во вторник в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 11 структур из Мьянмы, КНР, Никарагуа и России" в черный список. Среди них российские фирмы "Авиатех" и "Авиазапчасть". По версии ведомства, все указанные структуры вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".