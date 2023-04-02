Bloomberg: в Нью-Йорке перекроют движение по улицам у суда, где предъявят обвинения Трампу

Власти Нью-Йорка 4 апреля перекроют движение по городским улицам, прилегающим к зданию суда, где ожидается предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу со ссылкой на источник агентство Bloomberg.

По его данным, улицы, прилегающие к зданию Верховного суда округа Нью-Йорк в нижней части района Манхэттен, будут полностью перекрыты. Движение еще по нескольким улицам временно ограничат. Кроме того, власти запретят парковку транспорта в окрестностях суда.

Ранее телеканал СNN сообщил, что полиция Нью-Йорка после решения большого жюри присяжных о предъявлении обвинений Трампу была переведена в режим повышенной готовности. Правоохранители ведут переговоры со Службой маршалов США (обеспечивает доставку в суд обвиняемых) и Секретной службой США (занимается обеспечением охраны действующих и бывших первых лиц государства) о деталях доставки Трампа в суд. По данным СNN, явка Трампа в суд 4 апреля назначена на 14:15 по местному времени (22:15 GMT+4).