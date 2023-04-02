Трамп намерен выступить с речью после предъявления ему обвинений 4 апреля

Бывший президент США Дональд Трамп намерен 4 апреля выступить с речью после предъявления ему обвинений. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье его пресс-службой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, выступление Трампа намечено на вторник в 20:15 по времени восточного побережья США. Республиканец выступит с речью в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что явка Трампа в суд в Нью-Йорке в связи с выдвижением ему обвинений в финансовых махинациях назначена на 4 апреля в 14:15. В Нью-Йорк Трамп, как ожидается, прибудет 3 апреля.