Поставки электромобилей Tesla в первом квартале увеличились на 36 процентов

Американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале текущего года увеличил поставки на 36,4% в годовом выражении, до 422 875 машин. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, следует из отчетности компании.

В квартальном выражении показатель увеличился на 4,3%. За отчетный период Tesla поставила 412 180 электромобилей моделей 3 и Y, а моделей S и X – 10 695 машин.

Производство компании по итогам первого квартала составило 440 808 электромобилей. Это в 1,4 раза больше в годовом выражении и всего на 0,3% в квартальном. За прошлый квартал Tesla произвела 421 371 электромобиль моделей 3 и Y, а также 19 437 единиц моделей S и X.

Компания отмечает, что продолжает переход к более равномерному региональному распределению производства электромобилей, что включает в себя направление сборки моделей S и X в Европу, Ближний Восток, Африку, а также Азиатско-Тихоокеанский регион.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.