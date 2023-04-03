В Белом доме считают нежелательным решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти

БАКУ /Trend/ - Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти в данный момент является нежелательным.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил представитель американского Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

"Мы не думаем, что снижение добычи нефти является желательным на данный момент, учитывая неясную ситуацию на рынке. И мы об этом говорили", - приводит его слова американская пресса.

При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне сфокусированы на продвижении цены для американских потребителей, а не на баррелях.

Как сообщалось, накануне девять из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+, включая Россию, которая продлила свое решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с с июля до конца 2023 года, объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года. В сокращении нефтедобычи также принимают участия Саудовская Аравия - 500 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с.