Американская криптоплатформа Paxful приостанавливает операции

БАКУ /Trend/ - Американская платформа для торговли биткоинами Paxful приостанавливает деятельность.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил сооснователь компании Рэй Юссеф.

Причины приостановки - уход сотрудников и рост регуляторных трудностей. Несмотря на решение платформы, клиенты Paxful смогут вывести деньги со своих кошельков.

Бизнес компании сфокусирован на странах Африки. В частности, платформа популярна в Нигерии, отмечает агентство.

В ноябре прошлого года стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии не планирует включать криптовалюты в программу развития торговли цифровыми активами до согласования регуляторами стандартов защиты инвесторов.

Генеральный директор комиссии Ламидо Югуда объяснял такое решение отсутствием доступа криптобирж к банковской платформе для организации торгов в государстве. "Мы рассматриваем цифровые активы, которые действительно защищают инвесторов", - заявлял он.

Другая африканская страна - Центральноафриканская Республика - год назад признала биткоин в качестве официального платежного средства, став первой страной на континенте, принявшей криптовалюту в качестве "базовой валюты", и второй в мире после Сальвадора.