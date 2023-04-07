Представитель Трампа заявил, что Белый дом дурачит американцев докладом по Афганистану

Представитель экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Чжан заявил, что Белый дом и администрация президента Джо Байдена дурачит американцев докладом по Афганистану. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает издание Daily Caller.

«Байден и его администрация пытаются одурачить американский народ за свой провальный вывод войск из Афганистана, который привел к гибели американцев и воодушевил террористов», — заявил Чжан.

Его поддержал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол от Республиканской партии, который назвал выводы по докладу по Афганистану «позорными и оскорбительными». Маккол добавил, что это Байден несет ответственность за провали и неудачи при завершении операции США в Афганистане и проблемах с выводом войск.