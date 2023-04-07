Американская компания Tesla снизила цены на весь модельный ряд автомобилей в США в попытке поддержать падающий спрос. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, цена на Model S и Model X упала в третий раз с начала года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, стоимость седана Model S была снижена на $5 тыс. Теперь приобрести автомобиль в стандартной версии можно за $84 990. Отмечается, что на $5 тыс. была снижена и стоимость Model X. Ценник на автомобиль в стандартной комплектации начинается с $94 990.

Bloomberg указывает, что снижение стоимости коснулось и бюджетных моделей автомобилей - Model 3 и Model Y - на $1 тыс. и $2 тыс. соответственно. Model 3 обойдется покупателю в $41 990, Model Y - в $49 900.

Корпорация Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.