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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

США Материалы 11 апреля 2023 00:48 (UTC +04:00)
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Пункт поддержки Вооруженных сил США на северо-востоке Сирии подвергся ракетному обстрелу, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центрального командования ВС США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безуспешный выстрел ракетой был произведен по коалиционным силам на пункте поддержки Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51 по времени восточного побережья США. Еще одна ракета была обнаружена на месте, откуда производился обстрел. Ранений в результате никто не получил, ущерба базе или имуществу коалиционных сил не нанесено", - говорится в сообщении.

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