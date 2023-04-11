Байден утвердил отмену введенного из-за коронавируса режима ЧС

Президент США Джо Байден утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник, 10 апреля 2023 года, президент подписал закон <...>, который завершает введенное из-за пандемии COVID-19 состояние чрезвычайной ситуации национального масштаба", - говорится в сообщении.

Режим ЧС в сфере здравоохранения был введен в США в марте 2020 года президентом Дональдом Трампом. Он позволял администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом.