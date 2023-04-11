США проведут учения стратегических ядерных сил

Ежегодные учения Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 начнутся на этой неделе, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"СТРАТКОМ начнет ежегодные учения по управлению и контролю ядерных сил Global Thunder 11 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия каких-либо государств. Главной целью учений является оценка повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.