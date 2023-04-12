Пентагон изучает достоверность появившихся в соцсетях секретных документов

Министерство обороны США определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов ведомства и оценивает масштаб утечки, сообщила во вторник пресс-служба Пентагона, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Команда Пентагона продолжает рассматривать и оценивать достоверность фотографий документов, которые распространены в социальных сетях и, предположительно, содержат чувствительные и весьма секретные данные", - сказал помощник министра обороны США по общественным связям Крис Мигер в ходе онлайн-дискуссии с представителями СМИ.

Он отметил, что на снимках видны документы в формате, аналогичном тем, которые предоставляются высокопоставленным должностным лицам министерства для информирования о различных военных операциях.

"Мы еще расследуем, как это произошло. Некоторые из этих изображений, вероятно, были изменены", - сказал Мигер.

"Мы находимся в тесном контакте с Белым домом и межведомственными партнерами по этому вопросу. И межведомственные усилия направлены на оценку ущерба, который могут принести фотографии документов национальной безопасности США, нашим союзникам и партнерам", - отметил он.

По его словам, Пентагон проводит внутреннее расследование, цель которого - выяснить, какая информация просочилась, каковы ее объемы и возможные последствия.