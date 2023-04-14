Трамп покинул офис генпрокурора Нью-Йорка, дав показания по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп покинул офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, где он в четверг давал показания по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, процедура заняла порядка семи часов с несколькими перерывами, она проходила в закрытом режиме. Агентство отмечает, что Трамп отвечал на вопросы следователей, таким образом, он не воспользовался правом хранить молчание, чтобы не свидетельствовать против самого себя. Это дело не связано с обвинениями в финансовых махинациях, предъявленными республиканцу на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что офис генпрокурора Нью-Йорка на этом этапе не планирует предпринимать каких-либо действий против Трампа - выдвигать обвинения в его адрес или задерживать. После дачи показаний он сможет вернуться в штат Флорида.