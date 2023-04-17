Власти США не могут допустить дефолт - глава ЕЦБ

Американская администрация не может допустить дефолт в США, это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира. Такое мнение выразила в воскресенье глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в эфире американской телекомпании CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам", - отметила она. "Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти. Но если бы это произошло, то были бы очень, очень негативные последствия не только для этой страны, где доверие пошатнулось бы, но и для всего мира", - добавила Лагард.

Глава ЕЦБ констатировала, что данный вопрос имеет в США политический характер. "Я сама занималась политикой. Но есть моменты, когда должны возобладать высшие интересы государства", - полагает Лагард.

Американская администрация в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный сейчас на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее отметила, что ее ведомству придется пойти на "чрезвычайные меры" после достижения потолка госдолга, "чтобы не допустить дефолта". По словам министра, наличных средств и чрезвычайных мер хватит примерно "до начала июня".

В конце 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, который повысил потолок госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Таким образом был предотвращен потенциальный дефолт. Как заявила тогда Йеллен, если бы закон не был одобрен, могла бы возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.