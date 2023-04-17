Байден призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия

Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы заявил о готовности работать над ужесточением законодательства и призвал Конгресс изменить правила оборота оружия, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Конгресс вправе требовать безопасного хранения огнестрельного оружия, требовать проверки бэкграунда для всех оружейных продаж, лишить производителей оружия иммунитета от ответственности, а также запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной емкости - и это должно произойти безотлагательно", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я готов, как и всегда, добросовестно работать над федеральным законодательством, которое спасет жизни", - сказал он.

По его мнению, "американцы согласны и хотят, чтобы законодатели действовали в соответствии с реформами безопасности оружия, основанными на здравом смысле".

Байден также осудил лидеров Республиканской партии за недавнее участие в съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

Он добавил, что вместе с первой леди Джилл Байден молятся за семьи тех, кто погиб, и тех, кто борется за свою жизнь, в результате насилия с применением огнестрельного оружия в эти выходные.

В минувшую субботу четыре человека погибли и по меньшей мере 28 получили ранения на вечеринке в Дейдвилле (штат Алабама).

В этот же день произошла стрельба в парке в Луисвилле (штат Кентукки), в результате которой два человека были убиты и еще четверо ранены.