Пользователи в США сообщили о сбоях в работе YouTube

Сбои в работе видеохостинга YouTube наблюдаются в ночь на понедельник в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, более 1,3 тыс. пользователей в США отметили нарушения в работе YouTube.

Как отмечает портал, 56% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при просмотре видео, для 27% пользователей затруднен доступ к приложению сервиса, еще 17% отмечают сбои в работе сайта.