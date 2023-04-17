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Пользователи в США сообщили о сбоях в работе YouTube

США Материалы 17 апреля 2023 09:24 (UTC +04:00)
Пользователи в США сообщили о сбоях в работе YouTube

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Сбои в работе видеохостинга YouTube наблюдаются в ночь на понедельник в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, более 1,3 тыс. пользователей в США отметили нарушения в работе YouTube.

Как отмечает портал, 56% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при просмотре видео, для 27% пользователей затруднен доступ к приложению сервиса, еще 17% отмечают сбои в работе сайта.

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