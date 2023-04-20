Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая

Соединенные Штаты участвуют вместе с Китаем в гонке за первенство в космосе. Об этом заявил в среду глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы участвуем в космической гонке с Китаем. За последние 10 лет Китай создал очень успешную космическую программу", - сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Нельсона, некоторые аппараты Китая "очень похожи" на те, которые запускают США или Европейское космическое агентство. "Тем не менее факт в том, что они стали второй страной, успешно посадившей ровер на поверхность Марса", - добавил он.

На вопрос о том, позволит ли запрошенный на 2024 год бюджет НАСА "опередить конкурентов, таких как Китай, и сохранить технологическое преимущество, чтобы оставаться лидером в освоении Луны", Нельсон ответил утвердительно.

В марте NASA запросило на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года) бюджет в размере $27,185 млрд, что практически на $2 млрд больше по сравнению с предыдущим фискальным годом. На общие системы освоения космоса в ведомстве просили $7,9 млрд, на развитие программы лунной миссии Artemis требуется $3,2 млрд, а на программу по Марсу - $161 млн.