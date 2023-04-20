Маккарти представил план повышения потолка госдолга США на $1,5 трлн

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) представил в среду пакет мер, предусматривающих повышение потолка госдолга на $1,5 трлн в сочетании с сокращением бюджетных расходов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая в нижней палате законодательного органа, республиканец заявил, что план включает установление бюджетных расходов на уровне 2022 финансового года (начинается в США 1 октября), ограничение роста расходов на уровне 1% в год, возврат в бюджет неизрасходованных средств на борьбу с COVID-19, отмену закона о финансировании налоговой службы, аннулирование решения президента США Джо Байдена списать долги по кредитам на оплату обучения в высших учебных заведениях, упразднение налоговых льгот, которые были введены в рамках закона о снижении инфляции.

Ожидается, что голосование по инициативе пройдет в Палате представителей на следующей неделе. Эксперты уверены, что контролируемый демократами Сенат Конгресса не поддержит это предложение. Американский лидер и остальные демократы неоднократно заявляли, что не намерены обсуждать с республиканцами условия повышения лимита задолженности страны. Демократы подчеркивают необходимость утвердить это решение без сокращения расходов.

Администрация США в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.

19 января Минфин США, чтобы избежать дефолта, начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований. Речь идет об отказе от некоторых категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок. Министр финансов Джанет Йеллен призвала Конгресс действовать без промедления в том, что касается согласования повышения потолка государственного долга или приостановки его действия. По ее словам, наличных средств и чрезвычайных мер хватит примерно "до начала июня".

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе оплачивать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.