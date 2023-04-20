Морская пехота США в зоне Тихого океана получит Tomahawk наземного базирования

Батальон морской пехоты США, который получит на вооружение пусковые установки крылатых ракет Tomahawk, будет к 2030 году впервые создан в составе американских соединений, дислоцированных в зоне Тихого океана. Пока такой батальон предполагается разместить в западной части Калифорнии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время США не имеют ракет Tomahawk наземного базирования, ими оснащены только боевые корабли, подводные лодки и самолеты. Развертывание таких систем рассматривается как часть стратегии сдерживания Китая и КНДР, отмечает Kyodo.

Первоначально США намеревались разместить ракеты Tomahawk наземного базирования в Японии, но отказались от такого плана. Это связано с решением Японии закупить у Соединенных Штатов примерно 400 таких ракет для оснащения своих ВМС.

В то же время в случае конфликта в зоне Тайваня новый батальон с Tomahawk может быть переброшен на расположенные в этом районе японские острова, отмечает Kyodo. Он станет действовать во взаимодействии с полком морской пехоты, который предполагается разместить в этом районе к 2025 году.

Ракеты Tomahawk наземного базирования, по данным агентства, будут иметь дальность 1 600 км. Это значительно превышает максимальную дальность стрельбы находящихся сейчас на вооружении морской пехоты США реактивных систем залпового огня HIMARS.