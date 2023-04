NYT: Байден должен убедить сторонников, что физически готов к переизбранию

Президент США Джо Байден должен открыто говорить с избирателями о состоянии своего здоровья и возрасте, если он рассчитывает баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступила в субботу газета The New York Times, опубликовав данные опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC.

Согласно результатам опроса, 47% избирателей, поддерживающих Демократическую партию, считают, что Байдену следует баллотироваться на следующих президентских выборах. В общей сложности среди демократов и республиканцев 26% респондентов заявили, что сочли бы целесообразным его выдвижение на второй срок.

Как пишет The New York Times, "многие демократы, особенно молодые, опасаются, что Байден будет слишком стар, чтобы быть эффективным во время второго срока, к концу которого ему будет 86 лет". "Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам", - отмечает газета, подчеркивая, что Байден является старейшим президентом в истории США.

Издание отмечает, что американский лидер "реже большинства своих предшественников из числа современников дает пресс-конференции и интервью", а его "отказ регулярно общаться с людьми вызывает вопросы относительно его возраста и здоровья". "Своим молчанием он развязывает руки критикам и скептикам", - пишет The New York Times, отмечая, что Байдену "следует говорить о своем здоровье открыто, без стеснения, и перестать делать вид, что оно не имеет значения".

В феврале газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что высокопоставленные представители Демократической партии США считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок, однако опасаются поражения на выборах, если он не будет участвовать в них. Позднее сам Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не считает свой возраст фактором, который может повлиять на планы по участию в выборах. В прошлый четверг телекомпания СNN сообщила со ссылкой на источники, что Байден на следующей неделе может заявить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент США Дональд Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. В случае победы на выборах в начале второго срока ему будет 82 года.