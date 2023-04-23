Госдепартамент не стал подтверждать сообщения об эвакуации американцев из Судана

Госдепартамент США не стал в субботу подтверждать заявления, согласно которым суданская армия приняла решение военно-транспортными самолетами эвакуировать американских граждан из столицы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с нашим посольством в Хартуме и несем полную ответственность за наших сотрудников. В целях их безопасности я не могу обсуждать детали их передвижения или местонахождения", - отметил представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС заявление армии Судана.

Как он позднее добавил, Госдепартаменту известно, что "ряд граждан США смогли покинуть Судан". При этом он не указал, идет ли речь о сотрудниках посольства. "У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы не можем давать дальнейшие комментарии из-за вопросов конфиденциальности и безопасности", - заключил представитель ведомства.

В пятницу вечером суданская армия объявила о готовности соблюдать гуманитарное перемирие в стране в течение трех дней. В четверг противостоящие ей силы быстрого реагирования (спецназ) сообщили о согласии на прекращение огня на время начавшегося мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.