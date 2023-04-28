Microsoft сообщила о прекращении работы над крупными обновлениями Windows 10

Компания Microsoft больше не будет разрабатывать крупные обновления для своей операционной системы (ОС) Windows 10, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя версия, 22H2, станет финальной версией Windows 10", - указали в компании. Вместе с тем Microsoft продолжит осуществлять техническую поддержку системы до 14 октября 2025 года.

В январе Microsoft полностью прекратила поддержку ОС Windows 8.1

Windows 10 была представлена в 2015 году, последнее крупное обновление этой системы состоялось в октябре прошлого года. В 2021 году Microsoft выпустила ей на смену ОС Windows 11.