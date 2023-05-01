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Союз между США и Южной Кореей основан на общих убеждениях - Байден

США Материалы 1 мая 2023 05:17 (UTC +04:00)
Союз между США и Южной Кореей основан на общих убеждениях - Байден

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Союз между Соединенными Штатами и Южной Кореей основан на общих убеждениях о демократии, безопасности и свободе. Об этом президент США Джо Байден написал в блоге @POTUS (президент Соединенных Штатов) в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

«Мы празднуем крепкий союз, общее видение будущего и глубокую дружбу, которая объединяет Республику Корея и Соединенные Штаты», - сказал Байден в видеоролике, который прикрепил к той же публикации.

Глава Белого дома отметил, что за последние 70 лет союз Сеула и Вашингтона усилился еще больше, а сотрудничество между народами Соединенных Штатов и Южной Кореи, их обязательства и партнерские отношения друг с другом стали еще глубже.

Две нации объединяют демократические ценности, подчеркнул президент.

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