Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время

Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания на второй срок, назвал себя наиболее опытным претендентом на высший государственный пост за все время. С такой оценкой он выступил в интервью телеканалу MSNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос о том, почему он считает себя достойным переизбрания, несмотря на почтенный возраст, 80-летний глава американской администрации заявил, что "набрался чертовски много мудрости". "К тому же мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост", - заявил Байден. По словам президента США, он считает, что "доказал свою честность и эффективность".

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в борьбу за пост главы государства в ноябре 2022 года.