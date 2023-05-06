Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время

США Материалы 6 мая 2023 04:15 (UTC +04:00)
Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время

Читайте Trend в

Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания на второй срок, назвал себя наиболее опытным претендентом на высший государственный пост за все время. С такой оценкой он выступил в интервью телеканалу MSNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос о том, почему он считает себя достойным переизбрания, несмотря на почтенный возраст, 80-летний глава американской администрации заявил, что "набрался чертовски много мудрости". "К тому же мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост", - заявил Байден. По словам президента США, он считает, что "доказал свою честность и эффективность".

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в борьбу за пост главы государства в ноябре 2022 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости