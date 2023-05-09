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США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд

США Материалы 9 мая 2023 18:58 (UTC +04:00)
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд

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Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд, в него вошли дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, в пакет, в частности, включены "дополнительные системы ПВО и боеприпасы", "оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО", "боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам", артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

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