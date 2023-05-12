10 тыс. мигрантов ежедневно незаконно пересекают границу США

Рекордное число мигрантов из латиноамериканских стран пытались пересечь американскую границу из-за окончания в четверг действия режима чрезвычайной ситуации, введенного во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на этой неделе количество незаконных пересечений границы ежедневно превышало 10 тыс., что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Как отмечает издание, такой поток мигрантов связан с завершением режима чрезвычайной ситуации, который был введен предыдущей администрацией президента США Дональда Трампа. Мигранты ошибочно полагают, что теперь они смогут беспрепятственно пересечь границу.

"Они [мигранты] дезинформированы. Они верят, что когда закончится действие [режима], двери в США откроются и они смогут пересечь границу. Но это далеко не так", - сказал Северино Мартинес Сантьяго, директор организации, помогающей мигрантам, Pan de Vida. "Никто нам не помог <...>. Я не видел здесь международные организации. Здесь есть больные дети, дышащие пылью <...>. Кто должен помочь этим детям и их матерям", - приводит газета слова одного мигранта об условиях на границе.

Президент США Джо Байден 11 апреля утвердил отмену режима чрезвычайной ситуации, введенного в стране в марте 2020 года. Режим позволял администрации задействовать дополнительные ресурсы в борьбе с распространением коронавируса, в том числе без согласования с Конгрессом. Действие положения о ЧС в сфере здравоохранения неоднократно продлевалось, в последний раз - до 11 апреля текущего года.

Согласно новому правилу, мигранты, прибывающие в США через южную границу, не будут иметь права на защиту, если не смогут доказать, что ранее запросили статус беженца в другой стране, например, в Мексике. Тем, кто не сможет доказать свое право на убежище, грозит немедленная депортация из США в Мексику или на родину, а также пятилетний запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Администрация Байдена пошла на такой шаг, так как опасается неконтролируемого роста числа прибывающих в страну через южную границу.