Tesla отзывает в Китае 1,1 млн автомобилей из-за проблем в программном обеспечении

Подразделения автопроизводителя Tesla в Пекине и в Шанхае с 29 мая отзывают более 1,1 млн автомобилей в связи с выявленными проблемами в программном обеспечении. Об этом сообщило в пятницу Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отзыву подлежат импортные Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, произведенные на территории Китая. Мера касается машин, сошедших с конвейера с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года.

Проблема, как отмечается, связана с алгоритмами работы системы рекуперативного торможения. Отмечается, что теоретически это может стать причиной ДТП.