Министр финансов США сообщит Конгрессу о возможных сроках дефолта в течение двух недель

Министр финансов США Джанет Йеллен намерена известить Конгресс о предположительных сроках дефолта в течение двух недель. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не хочу говорить о точных датах новых заявлений. Определенно, это случится в течение следующих двух недель", - сказала Йеллен.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент Джо Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились проводить консультации.