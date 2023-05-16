Маск потребовал согласовывать с ним прием на работу каждого нового сотрудника Tesla

Предприниматель Илон Маск, заявивший ранее о готовности уделять больше внимания автопроизводителю Tesla, в понедельник потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо бизнесмена, разосланное работникам Tesla по электронной почте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вице-президенты должны присылать мне список запросов на прием в свой отдел раз в неделю, - приводит телеканал текст письма. - Никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве поставщика, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте". Маск объяснил нововведение желанием разобраться в том, как осуществляется набор сотрудников в компанию.

Собеседник CNBC сообщил, что некоторые сотрудники Tesla связывают такое решение с намерением предпринимателя уделять больше времени компании, другие же расценивают требование как "мягкую заморозку процесса набора персонала".

12 мая Маск объявил о назначении Линды Яккарино на должность генерального директора компании Twitter. Предприниматель занимал этот пост с того момента, как приобрел компанию 27 октября 2022 года. Позже бизнесмен сообщил, что теперь он намерен посвятить больше времени автопроизводителю Tesla, владельцем которого он также является.