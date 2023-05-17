Спикер Палаты представителей допустил договоренности по госдолгу США к концу недели

Достижение договоренностей о повышении потолка госдолга в США с целью предотвращения дефолта возможно к концу текущей недели, однако в настоящее время у сторон сохраняются серьезные разногласия.

Об этом заявил во вторник журналистам спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом и ключевыми американскими законодателями для обсуждения указанного вопроса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть возможность заключить сделку к концу недели, достичь договоренностей не так уж сложно", - отметил Маккарти. На вопрос о том, сохраняются ли серьезные разногласия между сторонами, он ответил утвердительно.