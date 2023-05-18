США планируют визиты высокопоставленных чиновников в Китай

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организации серии визитов высших должностных лиц в Пекин в ближайшие месяцы в рамках усилий по возобновлению взаимодействия с Китаем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Согласно им, в Белом доме обсуждают возможные визиты в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен, министра торговли Джины Раймондо, а также посланника по климату Джона Керри.

Тем временем очередность этих визитов остается неизвестной.

Как заявил один из собеседников телеканала, внутри администрации у некоторых чиновников есть твердые взгляды на то, кто должен отправиться в поездку первым, в то время как другие менее обеспокоены последовательностью.

Так, по данным источников, чиновники госдепартамента настаивают на том, что Энтони Блинкен должен отправиться в Пекин первым. По их мнению, для госсекретаря важно обсудить с китайскими коллегами широкий круг вопросов, которые он планировал поднять во время несостоявшегося ранее в этом году визита.

Собеседники телеканала отметили, что, возможно, Раймондо и Йеллен нанесут визит до Блинкена.

"Реальность такова, что у Китая есть право голоса", - сказал один из них. Чиновник отметил, что Пекин, вероятно, предпочел бы изначально взаимодействовать с Вашингтоном по экономическим вопросам.

Даты возможных визитов пока неизвестны.

CNN отмечает, что американские чиновники, вряд ли, посетят Китай в течение следующих нескольких недель, так как команды администрации по экономике и национальной безопасности внимательно следят за переговорами о потолке госдолга и встречами Байдена на саммите G7.