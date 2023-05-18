Tesla обсудила с властями Индии открытие завода на ее территории

Представители компании Tesla провели переговоры с индийскими чиновниками о возможности создания на территории Индии завода по производству электромобилей и аккумуляторов для них. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Tesla предложила строительство завода на фоне тупикового завершения ее переговоров с Дели в 2022 году. Тогда компания, желавшая наладить поставки в Индию своей продукции, хотела добиться от властей снижения очень высоких импортных пошлин на автомобили, однако получила отказ.

В ходе переговоров также обсуждались аспекты законодательства Индии и условия для постройки завода и запуска производства электромобилей, отмечает источник агентства.