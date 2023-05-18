Байден сообщил премьеру Папуа - Новой Гвинеи об отмене визита из-за угрозы дефолта США

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Папуа - Новой Гвинеи Джеймсом Марапе сообщил, что не сможет посетить страну для участия в форуме лидеров государств - членов Форума тихоокеанских островов, поскольку вынужден возвращаться в Вашингтон для предотвращения дефолта. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден, позвонив с борта самолета американского лидера, лично сообщил, что не сможет поехать в Папуа - Новую Гвинею для встречи с премьер-министром Марапе и другими лидерами Форума тихоокеанских островов в связи с необходимостью вернуться в Вашингтон для встречи с руководством Конгресса, чтобы убедиться, что Конгресс примет меры для предотвращения дефолта к установленному сроку", - говорится в сообщении.

Вместо Байдена в Порт-Морсби отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.