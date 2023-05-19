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Вашингтон и Пекин обсуждают визит министра коммерции Китая в США

США Материалы 19 мая 2023 05:23 (UTC +04:00)
Вашингтон и Пекин обсуждают визит министра коммерции Китая в США

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Американские и китайские власти в настоящее время обсуждают визит в США министра коммерции КНР Ван Вэньтао. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе посольства Китая в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в китайском диппредставительстве, "относительно визита в США министра Ван Вэньтао и его повестки стороны еще обсуждают детали на рабочем уровне". "Мы опубликуем информацию, когда получим подтверждение", - уточняется в сообщении. Такой ответ в посольстве дали на просьбу прокомментировать сообщение агентства Reuters, согласно которому на следующей неделе в США состоится встреча Ван Вэньтао и его американской коллеги Джины Раймондо.

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