ФБР допустило множество нарушений при сборе данных об участникам протестов в США

ФБР уличили в нарушениях при сборе данных об участниках протестов в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет The Washington Post.

По информации газеты, бюро многократно злоупотребляло данными цифрового наблюдения для поиска информации о гражданах США, включая участников протестов.

Отмечается, что речь может идти о примерно 278 тысячах случаев подобных нарушений. Используя базу данных электронного наблюдения, сотрудники ФБР пытались найти информацию в том числе об участниках штурма Капитолия в 2021 году. Также базу данных использовали для поиска участников протестов чернокожих в Соединенных Штатах за последние несколько лет.

Суд в Вашингтоне установил, что ведомство использовало базу данных ненадлежащим образом, поскольку не имело достаточно оснований для обращения к ней.