Австралия и США достигли соглашения о совместных действиях в области чистой энергетики

Канберра и Вашингтон достигли договоренности о расширении сотрудничества в области климата и чистой энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Джо Байдена, опубликованном в субботу по итогам двусторонней встречи на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это [соглашение] свидетельствует о нашем тесном двустороннем сотрудничестве, и <...> мы намерены сделать климат и чистую энергетику одними из ключевых приоритетов австралийско-американского альянса. Так мы сможем расширить и диверсифицировать цепочки поставок экологически чистой энергии и критически важных материалов", - сообщил в заявлении Байден.

Также лидеры указали на значительный прогресс, достигнутый странами в реализации проекта строительства атомных подводных лодок для ВМС Австралии в рамках соглашений AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США), и сообщили, что договорились "ускорить сотрудничество в этой области". Они подчеркнули, что отношения двух стран "основаны на общем стремлении построить открытый, стабильный и процветающий Индо-Тихоокеанский регион и на уважении международного порядка, основанного на правилах".

Планируется, что на полях саммита G7 Альбанезе также проведет встречу с лидерами Индии и Японии в рамках саммита Четырехстороннего диалога по безопасности. Она, по данным канцелярии австралийского премьера, пройдет в сокращенном формате из-за плотного графика лидеров.