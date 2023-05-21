Байден и Маккарти встретятся для обсуждения потолка госдолга

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) сообщил о "продуктивном" телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом и о том, что стороны договорились встретиться в понедельник для дальнейшего обсуждения вопроса повышения потолка госдолга. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, встреча американского лидера и Маккарти состоится 22 мая во второй половине дня, а специалисты от Белого дома и Конгресса встретятся для консультаций уже в воскресенье.

Как отмечает Reuters, Маккарти указал на "обоюдное уважение" со стороны участников обсуждений. По словам конгрессмена, прогресса удалось достигнуть с точки зрения понимания того, в чем заключаются позиция и красные линии каждого из блоков.