Крупнейшие компании мира в первом квартале выплатили рекордные дивиденды

Ведущие 1 200 компаний мира выплатили в первом квартале 2023 года рекордные дивиденды в размере $326,7 млрд, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет британо-американской компании Janus Henderson, специализирующейся на управлении активами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель фирмы Бен Лофтхаус назвал эти данные "впечатляющими на фоне проблем, с которыми столкнулась мировая экономика в 2022 году".

Половина дивидендов выплачена корпорациями США. Наибольшее увеличение выплат отмечено в банковском секторе и нефтедобывающей сфере. Объем дивидендов горнодобывающих компаний продолжает снижаться из-за падения цен на сырьевые товары, указывают аналитики.