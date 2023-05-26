YouTube откажется от формата сторис

YouTube откажется от формата временных публикаций - сторис. Формат станет недоступным с 26 июня, а все истории, опубликованные к этому времени, будут удалены через семь дней, говорится в сообщении Google, которой принадлежит YouTube, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с 26 июня 2023 года возможность создать новую историю на Youtube больше не будет доступна. Срок действия историй, которые уже были опубликованы на эту дату, истечет через 7 дней после того, как они были первоначально опубликованы", - отмечается в сообщении.

Взамен YouTube предлагает воспользоваться форматом коротких вертикальных видео Shorts.

"Поскольку в течение года будут анонсированы новые функции как для короткометражек, так и для постов в сообществах, мы намерены инвестировать в новые и инновационные инструменты, которые помогут вам увеличить аудиторию на YouTube", - добавили в Google.

Формат сторис был представлен на YouTube в 2017 году.