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SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

США Материалы 4 июня 2023 10:41 (UTC +04:00)
SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

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БАКУ /Trend/ - Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, который может использоваться несколько раз, запустится в воскресенье к Международной космической станции (МКС), передает Trend.

Как сообщили в NASA, запуск этого корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был отложен на сутки из-за плохой погоды и планируется в 12:12 по времени Восточного побережья США с пускового комплекса 39А на космодроме Канаверал в штате Флорида.

Примерно 6 июня корабль должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов членами экипажа станции.

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